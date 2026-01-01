トッテナム・ホットスパーに所属するウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンが、クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督と会談を行うようだ。1月1日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在24歳のB・ジョンソンはノッティンガム・フォレストの下部組織出身で、2019年8月にトップチームデビュー。リンカーン・シティへのレンタル移籍を経て復帰すると、2021−22シーズンのチャンピオンシップでは16ゴールを