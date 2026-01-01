女優・沢口靖子が主演を務めるテレビ朝日系人気ドラマシリーズ「科捜研の女」が２３日放送の「科捜研の女ＦＩＮＡＬ」（後８時）で終了することが１日、分かった。１９９９年の放送開始から現行の連続ドラマ最多シリーズ記録を更新してきたが、３００回の節目で完結することが決定した。京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口）を中心とした研究員たちが法医、物理、化学、文書鑑定などの専門