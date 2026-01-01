１２月３１日、北京市内の映画館に設置されたポスター。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京1月1日】中国国家電影局は1日、2025年の国内映画興行収入が518億3200万元（1元＝約22円）だったと発表した。うち、国産映画は412億9300万元で、全体の79.7％を占めた。１２月３１日、北京市内の映画館に設置されたポスター。（北京＝新華社記者／陳曄華）１２月３１日、北京市内の映画館に設置されたポスター。（北京＝新華社記者