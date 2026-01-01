郵便局では、けさ（1日）年賀状配達の出発式が行われました。 【写真を見る】年賀状配達の出発式配達数は岡山県は約568万通（前年比72.9％）香川県は約346万通（前年比74.1％） 岡山中央郵便局で行われた出発式です。約130人の配達員が、一斉にバイクで出発していきました。 年々、年賀状の配達が減少している中、今年の元日の配達数は、岡山では約568万通（前年比72.9％）、香川では約346万通（前年比74.1％）となっています