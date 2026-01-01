ラッパー／シンガーのちゃんみなが1月1日、自身のXを更新し、“新しい場所”の立ち上げを発表した。【画像】ちゃんみな、元日に“新しい場所”立ち上げ「NO LABEL ARTISTS」ロゴちゃんみなは「2023年に立ち上げたレーベル【NO LABEL MUSIC】からまた新しい場所を立ち上げました」と報告。「【NO LABEL ARTISTS】またひとつ、居場所を作る実現を出来た事を本当に嬉しく思います」と明らかにし、【NO LABEL ARTISTS】のロゴ