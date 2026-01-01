女優沢口靖子（60）主演の人気シリーズ、テレビ朝日系「科捜研の女」が26年間の歴史に幕を下ろし、「科捜研の女ファイナル」が1月23日午後8時に放送されることが1日、発表された。主人公、榊マリコを演じてきた沢口は「私にとって、榊マリコは26年ともに歩んできた存在です。ドラマが始まった当初は科学一辺倒の人物でしたが、事件を通じたさまざまな出会いの中で人を優しく見つめる“大人の科学者”へ成長していきました。そし