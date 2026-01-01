女優沢口靖子（60）主演の人気シリーズ、テレビ朝日系「科捜研の女」が26年間の歴史に幕を下ろし、「科捜研の女ファイナル」が1月23日午後8時に放送されることが1日、発表された。主人公、榊マリコを演じてきた沢口は「私にとって、榊マリコは26年ともに歩んできた存在です。ドラマが始まった当初は科学一辺倒の人物でしたが、事件を通じたさまざまな出会いの中で人を優しく見つめる“大人の科学者”へ成長していきました。そし
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 3歳男児 マンション9階から転落
- 2. ちゃんみなに「紅白出禁」想起も
- 3. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
- 4. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
- 5. 男性が転落死 孫と初日の出へ
- 6. 39歳娘に噛みついたか 男を逮捕
- 7. 吉岡里帆 誤字の離婚報道に言及
- 8. 紅白グダグダ 橋本環奈に再脚光
- 9. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
- 10. 格付けGACKT1人 鬼龍院がエール
- 1. 3歳男児 マンション9階から転落
- 2. 男性が転落死 孫と初日の出へ
- 3. 39歳娘に噛みついたか 男を逮捕
- 4. 宇都宮線 終電まで運転取りやめ
- 5. ホテルのサウナで火事 20人避難
- 6. バーキン日本事業を米に売却
- 7. キャナルシティ博多の別館再開へ
- 8. スキマバイト 夜勤中に窃盗か
- 9. 許さねぇ 音喜多駿氏をガチ詰め
- 10. 地震で妻と子3人死亡 涙の警官
- 1. 市初のサイゼ でかすぎる待合室
- 2. 高市首相 今年にかける抱負&展望
- 3. ヤジ正当化 立憲議員に呆れる声
- 4. 予算成立前後に政局のヤマ場 解散判断、連立拡大も焦点
- 5. 石垣のりこ氏 謝罪も火に油状態
- 6. 男女19人が寮生活 首相も輩出した松下政経塾の二日間に密着 - BLOGOS編集部
- 7. 母殺害か 近辺で奇妙な事件多発?
- 8. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 9. 小泉氏巡る高市総理の采配を絶賛
- 10. 57万円超の請求 原因は8歳の孫
- 1. スイス爆発 複数国籍の人が犠牲?
- 2. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
- 3. スイス爆発 負傷者の多くが重傷
- 4. 欧州の爆発で100人死傷 原因不明
- 5. 懸念に中国外務省「断固反対」
- 6. 韓の大御所俳優 今も集中治療室
- 7. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
- 8. BTSが「完全体」でカムバックへ
- 9. プーチン氏の秘密宮殿に衝撃
- 10. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
- 1. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
- 2. 総利益100億円投資家・テスタ氏が2025年を振り返り「20年やっても相場はわからない」新NISAから始めた初心者が陥りがちな株式投資の“罠”
- 3. やめるからこそ…年賀状で好印象
- 4. 同じ仕事で年収100万円変化も
- 5. インパクト大きい自社株買い発表
- 6. 公務員は退職金がいい 本当か
- 7. 大晦日のUber 20km超案件が多発
- 8. ｢なぜアホは戦わずに相手にしないのが正解か｣…アホがアホである根本原因とは
- 9. チョコ市場 値頃感失った影響
- 10. ユカリア 東証グロース化の行方
- 1. auから楽天モバイル 注意点は
- 2. 「あけおめメッセージ」のコツ
- 3. レンズ一体型の新カメラ 4月発売
- 4. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 5. 今さら聞けない2026年最新のChatGPTの全貌！動画生成からアプリ連携まで、ChatGPTの全機能がこの1本で分かる
- 6. スマホの値上げ 救世主が登場
- 7. 恵まれている92年から95年生まれ
- 8. 100均（ダイソー）で売ってたUSB Type-Cのケーブルやアダプタをたくさん分解してみた：ウェブ情報実験室
- 9. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 10. Apple、直営店や公式Webストアにて「初売り」を1月2〜5日限定で開催！iPhone 16eなどが対象。Apple Gift Cardで最大3万8千円還元
- 11. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 12. 【トレビアン】みのもんた中毒者続出？！一度みたら忘れられない″みのもんたテクノ″の奇妙な動き！
- 13. 【気になるトレンド用語】癒されたい女性が憧れる「枯れ専」とは
- 14. ソースネクスト 画像ファイルを簡単にサイズ変更/形式変換できる「スグレモ縮画ツール」を発売
- 15. 総勢91名の絵師が華麗にコラボ！iPhone萌えパズル「イラストコレクション」
- 16. auのCMでおなじみ杉咲花さんも登場！関西エリアのKDDI直営店「au OSAKA」で「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」の発売カウントダウンイベント開催【レポート】
- 17. iOS 9は4年前に登場した「iPad 2」にインストールすべきなのか？
- 18. コーヒーとタブレットで離れた家族をつなぐ、月額500円の新サービス
- 19. ロボ変形するINFOBAR 一般発売へ
- 20. 年賀メール規制アナウンスが消滅
- 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
- 2. 朝倉TKO負け タイミングに賛否
- 3. NHK特番「大谷忖度なし!」絶賛
- 4. TBS駅伝中継 ジャイアン走ってた
- 5. マエケンに内部情報筒抜けだった
- 6. 「サンベルクスって何?」と疑問
- 7. Nイヤー駅伝で22人抜き&区間新
- 8. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
- 9. 藤川阪神の強さを「見た」
- 10. 緊急搬送の朝倉未来 状況を説明
- 1. ちゃんみなに「紅白出禁」想起も
- 2. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
- 3. 吉岡里帆 誤字の離婚報道に言及
- 4. 紅白グダグダ 橋本環奈に再脚光
- 5. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
- 6. 格付けGACKT1人 鬼龍院がエール
- 7. 「格付け」一人勝ちの上沼が涙
- 8. 異例のお願い 中条あやみが訴え
- 9. ミリオネア 1000万円獲得者現る
- 10. 久慈暁子が第1子妊娠を発表
- 1. 突然の乳がん宣告 日常が激変
- 2. 3000人に「夫婦の営み」を聞いた
- 3. Koki,日本離れ決断すべきなのか
- 4. セブン 至福のスイーツ系アイス
- 5. 即カゴINしたい ダイソーの330円
- 6. 「人たらし」な弁当作り 話題に
- 7. ソフトクリーム食べて帰らんか
- 8. で、結局「Amazon初売り2026」はいつから？「目玉商品」は何？
- 9. セブンマニアが驚く新作スイーツ
- 10. UVケアに寄り添う新作サンケア
- 11. 「仮門」衝撃的なシーンの裏側
- 12. 「最強開運日」注目の日はいつ?
- 13. 「別れよう…」10年付き合っていた彼女と別れを決意した、他の女の存在とは
- 14. カルディの正月限定商品レビュー
- 15. オーブン不要 ミニココット
- 16. M!LK、デビュー10周年で初の紅白出場！ 「イイじゃん」大バズりの裏には“地道な努力”があった
- 17. 「姉は内田有紀」公表が批判された本当の理由。応援される可能性を潰した“最悪”なタイミングと場所／2025 人気記事top5
- 18. 宝くじ当せん 夫の計画に呆れ
- 19. 傲慢なせい? 勘違いおじさん
- 20. ホテル「暖雪 札幌」の館内フォトアートが一冊のアートブックに（美瑛町）