【桐蔭学園―尾道】前半、トライに成功し、チームメートと抱きあう桐蔭学園の堂園（中央）＝花園ラグビー場（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会第４日は１日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で３回戦８試合が行われ、３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）は尾道（広島）と対戦。主将のフッカー堂薗が３トライを挙げる活躍を見せ、４０―０で快勝し、８強入りした。準々決勝は３日に行われる。組み合わせ抽選によ