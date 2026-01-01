新年を迎え、各地の寺や神社は初詣で賑わっています。 【写真を見る】新たな年の幕開け「成長ができる1年にしたい、自分らしく」最上稲荷（岡山市北区）は三が日で60万人の参拝見込む 「3・2・1！ワー」 午前0時、岡山市北区の最上稲荷では、一斉にさい銭が投げ入れられました。手を合わせ、新たな年に思いを馳せます。（参拝客）「2026年最高ーー！」「成長ができる1年にしたい、自分らしく」「幸せに過ごし