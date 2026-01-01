長澤まさみ 長澤まさみが１日、映画監督の福永壮志さんと結婚したことを公式サイトを通じて発表した。長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とメッセージを添えた。