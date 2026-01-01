【新華社敦煌1月1日】甘粛省敦煌市で12月31日、敦煌灯会（ランタン祭り）の点灯式が行われた。灯会は市内の観光名所、敦煌夜市で1日から3月31日まで無料で一般公開される。今回の灯会は、莫高窟（ばっこうくつ）壁画や敦煌文書などの文化資源を生かし、敦煌の要素を現代的な照明技術や国際芸術表現と結び付け、人々に文化の饗宴を届ける。（記者/馬莎、劉克英）