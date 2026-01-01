東大卒のイケメンピアニスト角野隼斗さん（30）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）、公式ホームページを更新。結婚したことを発表した。インスタグラムでは、英語で「あけましておめでとうございます！私は最愛の人と結婚します。新年、新たな章の始まりです」とつづり、お相手の顔も明かしたウエディングショットを公開した。また、日付と名前を直筆で記した書面もアップし、「私事ではございますが、このたびかねて