トルコでは現地時間12月31日に発表された大統領令により、2026年1月2日から、中国の一般旅券を所持する旅行者はビザ免除での入国が認められることになりました。新たな規則によれば、観光目的あるいはトランジット目的でトルコ入国を希望し、過去180日内のビザ免除滞在期間が累計90日以下である場合に、ビザなし入国が認められます。この決定はトルコの「外国人および国際保護法」の第18条に基づいて施行されました。（提供/CRI）