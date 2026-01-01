クラブワールドカップで優勝を果たし、トロフィーを掲げて喜ぶチェルシーのマレスカ監督（中央）＝2025年7月（共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーは1日、マレスカ監督が退任すると発表した。就任1季目の2024〜25年に欧州カンファレンスリーグを制し、昨夏のクラブワールドカップ（W杯）でも優勝に導いた。（共同）