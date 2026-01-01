なぜか彼だけ、あなたの小さな予定を覚えている。メッセージの話題が途切れそうでも、必ず何か返してくれる。これらは、彼があなたとのつながりを大切にしている「本命サイン」と見て間違いないでしょう。予定を覚えてる＝あなたが彼の日常に入り込んでる「明日出張だよね、気をつけて」「今日仕事大変な日だったよね」といった言葉が自然と出るのは、あなたのことをちゃんと記憶しているから。男性にとって本命女性には、生活の一