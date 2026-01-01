夫の不倫が発覚した瞬間、怒りや悲しみ、不安が一気に押し寄せ、頭が真っ白になる女性は少なくありません。何を信じればいいのか分からず、感情が大きく揺れる時期こそ、最優先すべきものがあります。それは「答えを出すこと」ではなく、「自分の生活と心を守ること」。まずは土台を崩さない視点が必要です。感情が荒れている時は“大きな決断”を急がない不倫が発覚した直後は、正常な判断が難しくなるでしょう。離婚や再構築など