婚活を始めた頃は前向きだったのに、気づけば「またダメだった」「正解がわからない」と疲れが先に立つ。そんな状態が続くと、出会いそのものがプレッシャーになってしまうものです。そこで大切になるのが、人に合わせすぎないための“自分ルール”。そこで今回は、婚活が少し楽になる“マイルール”の作り方を解説します。「こうあるべき」を一度外してみる年齢、条件、周囲の意見。婚活中は「こうしなきゃ」という情報はどんどん