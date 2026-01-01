冬コーデは、厚手ニットやウールコートなど“重ため素材”が主役。だからこそ、バッグの選び方ひとつで全体のバランスがガラッと変わります。気づかないうちに昔のクセが残っていたり、季節感優先で選んだバッグが“おば見え”の原因になったりすることも。そこで今回は、今では古く見えてしまう冬バッグを、すっきり大人見えする更新ポイントとともに紹介します。毛足が長すぎるファーバッグは“子どもっぽさ”が強く出る冬の定番