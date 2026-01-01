「朝は菓子パン、昼はサンドイッチ」--そんなパン中心の生活から、“パン断ち”を始めた会社員Yさん（36歳）。糖質制限のようなストイックさはなく、主食を少し見直しただけ。それでも３ヶ月で−５kg、肌つやも明らかに変わったそうです。そこで今回は、そんな気軽に始められて続けやすい【ゆる糖質オフダイエット】のコツを紹介します。🌼ジム通いも筋トレもナシで−５kgに成功！夜だけ“糖質オフ”生活を３ヶ月続けた結果