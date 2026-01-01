朝の食卓で温かい飲み物を手にしていても、どこかスッキリしない--。肌荒れや疲れが続いていると、「年齢のせい？」と不安になることも。けれどその違和感、もしかすると“腸の乱れ”が背景にあるかもしれません。肌荒れと腸はつながっている。“巡り”の低下が影響腸は食べ物の消化だけでなく、栄養の吸収や老廃物の排出にも関与しています。腸内環境が乱れていると、不要なものをうまく出せず負担が蓄積しやすい状態に。すると、