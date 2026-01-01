初売りやセールは、新しい服を手に入れる絶好のタイミング。ただ、その前にひとつ見直したいのが「なんとなく毎年着ている冬アイテム」。防寒性が高くても、シルエットや素材感が今の空気とずれていると、全身のバランスごと印象が止まってしまうことがあります。そこで今回は、大人が“買い替えた方がいい”冬アイテムを、更新ポイントとともに解説します。▲ボリュームや素材の印象が重なり、温かいのに“昔のまま”に見えやすい