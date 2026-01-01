世界最大級の石油埋蔵量を誇る厳格なイスラム教国サウジアラビアが、巨額のオイルマネーを投じて外国人観光客の誘致に躍起になっている。万博やサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の開催も見据えて観光を脱石油依存の切り札と位置づけるが、野心的な目標は危うさもはらむ。（リヤド西田道成、写真も）高級リゾート開発首都リヤド近郊の古都ディルイーヤ。泥れんがづくりの宮殿やモスク（礼拝所）が残る世界遺産の歴史地区を歩