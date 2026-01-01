ダイエットを成功させるために「食事内容を整えて、運動を毎日して…」と決意するものですが、やることや制約の多さに激益して、結局断念したという経験を持つ方は少なくないでしょう。そこで参考にしたいのが、１ヶ月で体重52kg→47kgと５kgの減量に成功したというOLのマリさん（28歳）が実践したダイエット法です。炭水化物の摂取量を“１日ご飯１杯分（約70g）”減らすまずマリさんが行ったことが「炭水化物の摂取量を“１日ご