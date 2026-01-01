23歳の歌い手Adoが“THE FIRST TAKE”の新企画であり、1年の最初の日に行う一発撮りのパフォーマンスセッション“V/S THE FIRST TAKE”に、AdoとAdoがプロデュースを手掛ける4人組アイドル・ファントムシータの2組で出演した。Adoは“THE FIRST TAKE”初出演となる。Adoはメジャーデビュー楽曲「うっせぇわ」を披露。“THE FIRST TAKE”ver.の新たなアレンジが加わったサウンドとして届けられる。以下は、“THE FIRST TAKE”出演に