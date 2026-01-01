イングランド・プレミアリーグのチェルシーは１日、イタリア人指揮官のエンツォ・マレスカ監督が退任すると発表した。マレスカ監督は２５年５月にＵＥＦＡカンファレンスリーグを制覇。７月にはＦＩＦＡクラブＷ杯で優勝した。２５―２６シーズンは、昨年１１月３０日のアーセナル戦以降、リーグ７戦でわずか１勝にとどまり、首位アーセナルと勝ち点１５差の６位。クラブは声明で「４つの大会で重要な目標が残る中、エンツォ