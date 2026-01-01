2026年の美術界はますます華やかに！ 2025年神戸からスタートし2カ月弱で入場者数20万人を突破した「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」がいよいよ東京へ。また上野の東京都美術館は開館100年を迎え4つの特別展を開催します。その中から絶対見ておきたい、都内で行われる注目の美術展8選を、カレンダー形式でご紹介しましょう。【写真ギャラリー】あの《夜のカフェテラス(フォルム広場)》も！ 世界の名画・傑作ビジュアルを一気見する