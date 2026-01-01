言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、移動中や食事中など、私たちが毎日どこかで目にしたり口にしたりしている言葉が集まりました。言葉の「頭」に入るリズムを意識して、正解を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かえあお□□□□まき□□もの答えを見る↓↓↓↓↓正解：のり正解は「のり」でした。▼解説それぞれ