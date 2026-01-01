今回、Ray WEB編集部は驚いた女友だちの発言について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公とミナは共通の趣味を持つ友だちです。ある日主人公がアニメのランダムグッズについて愚痴をこぼすと、ミナが驚きの発言をし……？ミナに「この世の悲しい真理、教えてあげる」と言われ、なんじゃそりゃ！となる主人公。彼女の言う「この世の真理」とは一体なんなのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：砂糖ぱんみみライター R