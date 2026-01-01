シングルマザーとして、それなりに稼ぎながら1人で子どもを育てるのはとても大変。「本当は離婚したいけど、お金のために離婚しない」という状況にいるママは少なくないかもしれません。そうしたなか、ママスタコミュニティには「もしも宝くじで高額当選したら……」という、こんな質問が寄せられました。『1億円あったら離婚する？宝くじが大当たりしたら旦那と別れたい。親戚もやだ、舅も姑も。離婚したい。お金がないからでき