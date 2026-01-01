【桐蔭学園―尾道】後半、モールを押し切り長尾（６）がトライを決める＝花園ラグビー場（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会第４日は１日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で３回戦８試合が行われ、神奈川勢はシード校の桐蔭学園（神奈川第１）と東海大相模（神奈川第２）がそれぞれ勝ち、準々決勝に進んだ。東海大相模は５０大会ぶりに８強入りを果たした。３連覇を狙う桐蔭学園は尾道（広島）に４０―０で快勝