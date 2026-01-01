【東海大相模―筑紫】前半、東海大相模の田村がトライを決める＝花園ラグビー場（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会第４日は１日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で３回戦８試合が行われ、東海大相模（神奈川第２）は筑紫（福岡第２）と対戦。後半に東海のフッカー中村が逆転のトライを奪って３３―１７で勝ち、５０大会ぶりの８強入りを果たした。準々決勝は３日に行われる。組み合わせ抽選により東海は東福岡