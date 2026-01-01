『新春浅草歌舞伎』（1月2日〜26日）に初出演する、歌舞伎俳優の市川男寅さん（30）にインタビュー。公演への意気込みや、2026年の目標などを伺いました。若手歌舞伎俳優の登竜門として、40年以上の歴史がある『新春浅草歌舞伎』。若手俳優が普段なかなか演じる機会が少ない大役に挑む場所として知られ、2026年に上演される『新春浅草歌舞伎』には、中村橋之助さん（30）、中村莟玉さん（29）、市川染五郎さん（20）、尾上左近さん