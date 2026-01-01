福岡・小倉競輪場で１２月３０日から３日間開催されたＦ１「九州スポーツ杯×ＨＰＣＪＣ」は最終日の１日、１２ＲでＳ級決勝戦が行われ、荒井崇博（４７＝長崎）が優勝。２０２５年後期を最高の結果で締めるとともに、２６年最初のＳ級ウイナーになった。なお、１１ＲのＡ級決勝は地元新人の尾野翔一（２６＝福岡）が３連勝の完全Ｖで制した。２０２６年最初のＳ級チャンピオン決める戦いは、九州作戦がバッチリ決まってビッグ