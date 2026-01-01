乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。この日の放送では、遥香先生が“和（なぎ）の講師”井上和（いのうえ・なぎ）先生と一緒に、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」（以下：エヴァ展）をレポートした模様をお届けしました。乃木坂46の賀喜遥香賀喜：今