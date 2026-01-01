SixTONESが1日に放送された日本テレビ「Golden SixTONES お正月3時間スペシャル」に出演。ゲストとの関係を明かした。この日ゲストで登場したのはX JAPANのYOSHIKI。田中樹が「YOSHIKIさんは僕たちのデビューを知ってくれている」と紹介するとYOSHIKIも「ここはもう。たまにね、食事したり」と関係を明かした。さらに田中は「7人のグループLINEもある」と明かし、スタジオを驚かせた。YOSHIKIはグループのデビュー曲「Imit