1月1日 公開 マンガ「今朝も揺られてます」などを手掛ける増田英二氏は1月1日、自身のXにて年賀イラストを投稿した。 ポストには「2026年が皆さまにとって充実した1年となりますように」というコメントとともに、電車の座席に隣り合って座るなゆと彦一、そして彼らを見守る乗客たちのイラストが添えられている。 明けましておめでとうございます！！ ２０２６年が皆さまにとって充実した１年と