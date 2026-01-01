Image: Shutterstock 生きるのがスムーズに。2026年になりました。新しいことに挑戦したいなーって人も、昨年に引き続きがんばりたいなって人もいらっしゃるでしょう。いい1年にしたいですね。でも、人生はそう簡単にはいかないもの。やらなきゃいけないことがいっぱいあって、うまくいかない…悩む。少なくとも自分の人生は悩んで、迷ってばかりです。ちょっとしたことで悩んで、手が止まる