一枚でもレイヤードでも冬コーデで活躍する、タートルネックのトップスやワンピース。定番アイテムゆえに、つい着こなしがマンネリ化しがち。大人コーデのサマ見えを狙うなら、今回紹介する【無印良品】のタートルネックアイテムを使った、上品な着こなしを参考にしてみて。 縦ラインを強調する美シルエットコーデ 【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタ