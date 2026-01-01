気象台は、午後9時54分に、なだれ注意報を米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表（雪崩注意報） 1日21:54時点村山、置賜、最上では、2日明け方まで大雪や電線等への着雪に注意してください。山形県では、2日昼前まで高波に、2日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■米沢市□なだれ注意報【発表】2