元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が1日、自身のインスタグラムを更新し、出演しているテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）の舞台裏ショットを公開した。元日のこの日は朝6時から「羽鳥慎一モーニングショー新春特大SP」が放送され、各曜日のコメンテーターが勢ぞろいした。菊間は「今年も、羽鳥隊長を中心に、チームワーク良く頑張ります。毎朝8時から、よろしくお願いしまーす」