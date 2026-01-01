2026年が俳優デビュー15周年イヤーとなる、俳優の小芝風花さん（28）にインタビュー。小芝さんが“没頭できる”というハマっているものの存在や、2026年の目標を伺いました。2026年も主演ドラマや声優を担当した映画の公開が控えるなど、大活躍の小芝さん。そんな多忙な中でも、時間を忘れるほどハマっているというものがあるといいます。――小芝さんにとってのリラックス方法や、ハマっていることはありますか？もう、今は編み物