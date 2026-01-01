モデルでインフルエンサーの中島絢乃（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人・あっぱれコイズミ（46）と結婚したことを発表した。「ご報告させてください！」と書き出し、「吉本タイ住みます芸人のあっぱれコイズミさんと昨年末に結婚しました！結婚することはないと思っていたので自分が一番びっくりしています、、！」と報告した。さらに「元々こいちゃんは15年前の“元彼”です！現世では結婚しなくてもいいと思