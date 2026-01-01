アメリカ出身のハリウッド俳優ジョージ・クルーニーさんがフランス国籍を取得しました。一方、トランプ大統領はジョージ・クルーニーさんを批判しています。フランスメディアなどによりますと、ハリウッド俳優ジョージ・クルーニーさんと弁護士の妻アマルさん、そして子どもたちが12月末にフランス国籍を獲得しました。クルーニーさんは2021年に南フランスのブリニョールに、自宅や農場を購入し現地で生活をしていて、地元の市長は