2026年は、関内駅周辺がアツイ！ 話題の「BASEGATE横浜関内」など、横浜市内で開業予定の主な新スポットをまとめて紹介します（画像はイメージ、リリースより。一部筆者撮影）。【画像ギャラリー】横浜の新しい景色と、消えゆく景色【1月15日開業】OMO5横浜馬車道 by 星野リゾートみなとみらい線 馬車道駅直結、横浜の街並みを360度一望できる高層階（46〜51階）に位置するホテル「OMO5（オモファイブ）横浜馬車道 by 星野リゾート