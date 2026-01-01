中国の国家電影局（国家映画局）は1月1日、2025年の映画総興行収入は前年比21．95％増の518億3200万元（約1兆1600億円）だったと発表しました。都市部の映画館での観客数は前年比22．57％増の延べ12億3800万人でした。国産映画の興行収入は412億9300万元（約9260億円）で、全体の79．67％を占めました。2025年には年間興行収入が1億元（約22億円）以上の映画が51本あり、うち33本が国産映画でした。映画の公益放映（公衆向けの無料