1000億個の銀河にそれぞれ1000億個の星――これは天文学者が宇宙に存在する星のおおよその数として見積もったものですが、実際にはさらに多いかもしれません。宇宙にはそれほど多くの星々がちりばめられています。仮に、惑星をもつ恒星が全体の1割ほどだとしても、宇宙には目もくらむ数の惑星があふれていることになります。その中には地球に似た惑星も数多くあり、なかには知的な生命体が誕生している惑星もあるかもしれません。