宇宙への呼びかけ「コズミックコール」1999年、黒海に面するクリミア半島の電波望遠鏡でひとつのプロジェクトが始まりました。「コズミックコール」（※15）と呼ばれるこの計画は、名前が意味するとおり“宇宙への呼びかけ”です。異星人との交流を目指してカナダの天体物理学者イヴァン・デュティルやステファン・デュマスらが実施しました。望遠鏡のアンテナは慎重に向きを調整され、天空の一点に向けて強力な信号を放ちました。