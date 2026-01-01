[1.1 ¹Ä¹¡ÇÕ·è¾¡ I¿À¸Í1-2¹­ÅçR ¹ñÎ©]INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤òÀï¤Ã¤¿GK¸Í³áÍ­ÌîÎ¤¤äGKÁ¥ÅÄËãÍ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµGKÂç·§°«¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¤«¤éÆüËÜ°ì¤ÎGK¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£21ºÐ¤Î¼ã¤­¼é¸î¿À¤Ï»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¿¶¤ë¤ï¤»¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÂç·§°«¤À¤¬¡¢25Ç¯12·î2Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥«¥Ê¥À½÷