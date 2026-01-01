２００４年に結成したお笑いコンビ「天竺鼠」の川原克己（４５）が１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。相方の瀬下豊（４６）をゲストに投稿した動画内で、解散することを発表した。動画は「瀬下に茶碗蒸しを食べさせよう！【天竺鼠川原究極シリーズ】」のタイトルでアップ。瀬下が茶碗蒸しの材料を飲み込み、体内で作ろうという企画だ。茶碗蒸しを作っていく中で、川原は「天竺鼠、２０年以上ですかね。この度ですね