¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª£²£°£²£¶¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¸Ä¿Í¤ÎÏ¢¾¡µ­Ï¿¤ò¡Ö£¸£·¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ³«»Ï»þÅÀ¤Ç¡Ö£¸£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡£Á°²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀËö¤Ë?±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·?¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶þ¿«¤È¤â¸À¤¨¤ëÀïÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö·ë¹½¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©