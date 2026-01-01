最大震度7を観測した能登半島地震で、横倒しになったビルの下敷きになり、妻と娘を亡くした楠健二さん（57）が1日、かつて自宅があった輪島市を訪れ、家族の冥福を祈った。「出せなくてごめんなさい」。妻子を助け出せなかった後悔を抱えながら、楠さんは、妻と交わした「輪島に戻る」約束を果たすため、遠く離れた神奈川の地で再起を誓う。がれきに体を挟まれ妻子が犠牲に石川県輪島市の中心部、朝市通りの近くで妻と共に居酒屋「